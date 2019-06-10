Футболіст "Карпат" сенсаційно визнаний найкращим гравцем УПЛ в травні

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця чемпіонату України за підсумками травня. Нагорода дісталася півзахиснику "Карпат" Сергію Мякушко.

У голосуванні взяли участь близько 2 600 чоловік. Їм було запропоновано 8 кандидатур. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Сергій Мякушко набрав у голосуванні 41% голосів респондентів, за нападника "Чорноморця" Арні Вільх'яльмссона віддали свій голос 37% усіх опитаних, третій – Віктор Циганков, який отримав 10%.



Сергій Мякушко – найкращий гравець УПЛ в травні

До слова, Сергій Мякушко провів у травні 6 матчів за Карпати у Прем'єр лізі, протягом яких відзначився 5 разів у воротах суперника.

Спорт 24 писав, що львівські "Карпати" в драматичному матчі в Луцьку перемогли "Волинь" за право виступати в Прем'єр-лізі України.

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