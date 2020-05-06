Футболіст Костевич: Постійно нагадую гравцям "Леха", що Львів український

Український захисник польського "Леха" Володимир Костевич пояснив своє висловлювання про те, що йому не подобається, коли його називають бандерівцем.

Слова футболіст цитує Tribuna.com.

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"Це в польському виданні пробували розкрутити на скандал в плані політики. Не хочу це обговорювати. У нас своя думка про історію, в Польщі – іншf. Мені треба поважати місце, де я перебуваю, людей, з якими працюю. Я це сказав до того, що мене можуть якось ображати, ще й це додати. Тільки в цьому плані".

Чув жарти, що Львів польський. Радий, що багато футболістів з команди приїжджали до Львова. Після повернення в Познань їм подобається. Але я їм постійно нагадую, що Львів український,

– сказав Костевич.

Також Володимир Костевич пояснив свою принципову позицію у мовному питанні.

"Мені важко говорити за всіх, чому переходять на російську. Можливо, причина в середовищі або таке інше. Якщо говорити про мене, то я не бачу сенсу переходити на російську в Україні. Думаю, що всі у нас розуміють українську мову. Не бачу сенсу переходити з української на російську, тому що це не моя рідна мова, я не володію нею так вільно. Я думаю українською, тому так і кажу. Якщо спілкуватися з українцем, навіть якщо його основна мова російська, то він мене зрозуміє", – підсумував він.

Нагадаємо, 27-річний захисник є вихованцем львівського футболу і протягом останніх трьох сезонів виступає за польський "Лех".

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