24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Футболіст "Ліверпуля" показав арбітру жовту картку під час матчу: відео

9 Читать новость на русском
Ріан Брюстер / skysports.com

Нападник "Ліверпуля" Ріан Брюстер, який виступає в оренді у "Свонсі", потрапив у кумедну ситуацію в матчі Чемпіоншипу. Ріан продемонстрував "гірчичник" головному арбітру матчу.

У рамках другої за значущістю ліги Англії "Свонсі" Брюстера 1 лютого зустрічався із сусідом по турнірній таблиці – "Престоном".

Варте уваги: Букмекери назвали "Ліверпуль" чемпіоном АПЛ та почали виплачувати виграш

В одному з моментів матчу головний арбітр Джефф Елтрінгем втратив свої карточки.

Брюстер, піднявши жовту картку, рішуче підійшов до арбітра та продемонстрував йому "гірчичник".

Після цього Ріан розсміявся і матч продовжився.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhian Brewster 'booking' the ref with this much energy after he dropped his cards is brilliant...

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

У цьому поєдинку 19-річному нападнику "Свонсі" вдалося відзначитися голом. Але поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Після 30 турів Чемпіоншипу "Престон" посідає 7-у сходинку. "Свонсі" програє "білосніжним" всього одне очко.

З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
458123
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:16 Американський футбол: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул
Ігор Саджениця 112
2 лютого 18:43 Кріштіану Роналду вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів
Ігор Саджениця 1120
2 лютого 15:17 Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео
Ігор Саджениця 2524
1 лютого 17:37 Баскетболіст збірної України зробив дівчині пропозицію в перерві Матчу всіх Зірок – відео
Юрій Семенюк 1735
1 лютого 12:06 Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео
Юрій Семенюк 1402
Новини
Більше новин
Залиште відгук