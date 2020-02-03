Футболіст "Ліверпуля" показав арбітру жовту картку під час матчу: відео
Нападник "Ліверпуля" Ріан Брюстер, який виступає в оренді у "Свонсі", потрапив у кумедну ситуацію в матчі Чемпіоншипу. Ріан продемонстрував "гірчичник" головному арбітру матчу.
У рамках другої за значущістю ліги Англії "Свонсі" Брюстера 1 лютого зустрічався із сусідом по турнірній таблиці – "Престоном".
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В одному з моментів матчу головний арбітр Джефф Елтрінгем втратив свої карточки.
Брюстер, піднявши жовту картку, рішуче підійшов до арбітра та продемонстрував йому "гірчичник".
Після цього Ріан розсміявся і матч продовжився.
У цьому поєдинку 19-річному нападнику "Свонсі" вдалося відзначитися голом. Але поєдинок завершився нічиєю 1:1.
Після 30 турів Чемпіоншипу "Престон" посідає 7-у сходинку. "Свонсі" програє "білосніжним" всього одне очко.
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