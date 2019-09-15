Футболіст "Манчестер Сіті" пригрозив знищити "Шахтар" у Лізі чемпіонів

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Родріго Ернандес
Родріго Ернандес / ФК "Манчестер Сіті"

Хавбек "Манчестер Сіті" Родрі поділився очікуваннями від матчу з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів.

Після поразки "Манчестера Сіті" в АПЛ від "Норвіча", Родріго Ернандес пригрозив знищити "Шахтар" у Харкові.

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Ми зіграли не найкращий свій матч. Але ми програли через власні помилки, на яких потрібно вчитися і не повторювати їх у майбутньому. Ми – команда, ми завжди разом. Повірте, незабаром ви побачите кращу версію "Манчестер Сіті".

Зазвичай, коли трапляються такі матчі, то в наступних ви прагнете буквально вбити суперника. Це ми і будемо робити у наступному матчі – ми збираємося прикінчити суперника. Пеп сказав нам, що така команда не може програвати – ми просто зобов'язані перемогти, 
– заявив Родрі офіційному сайту "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, наступний матч "містяни" проведуть у середу, 18 вересня, у Харкові проти "Шахтаря" у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Шахтар Новини Спорту Ліга чемпіонів
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