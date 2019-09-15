Футболіст "Манчестер Сіті" пригрозив знищити "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Хавбек "Манчестер Сіті" Родрі поділився очікуваннями від матчу з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів.

Після поразки "Манчестера Сіті" в АПЛ від "Норвіча", Родріго Ернандес пригрозив знищити "Шахтар" у Харкові.

Читайте також: "Ман Сіті" програв "Норвічу", "Ліверпуль" збільшив відрив: результати матчів й відео голів АПЛ

Ми зіграли не найкращий свій матч. Але ми програли через власні помилки, на яких потрібно вчитися і не повторювати їх у майбутньому. Ми – команда, ми завжди разом. Повірте, незабаром ви побачите кращу версію "Манчестер Сіті".



Зазвичай, коли трапляються такі матчі, то в наступних ви прагнете буквально вбити суперника. Це ми і будемо робити у наступному матчі – ми збираємося прикінчити суперника. Пеп сказав нам, що така команда не може програвати – ми просто зобов'язані перемогти,

– заявив Родрі офіційному сайту "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, наступний матч "містяни" проведуть у середу, 18 вересня, у Харкові проти "Шахтаря" у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.