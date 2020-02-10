Футболіст на останній хвилині забив божевільний гол у власні ворота: відео

У рамках 22 туру чемпіонату Нідерландів ПСВ приймав "Віллем II". Обидва клуби ведуть пряму боротьбу за потрапляння у єврокубки.

Поєдинок завершився впевненою перемогою ПСВ з рахунком 3:0. Футболісти з Ейндховена відкрили рахунок у першому таймі і закріпили перевагу по перерві.

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А на останній хвилині гри розгромним рахунок зробив футболіст гостей. 20-річний бельгієць Майк Трезор Ндаїшіміє відправив м'яч у власні ворота.

Після вкидання з-за бокової лінії м'яч опинився в Майка, якого запресингували відразу двоє футболістів. Бельгієць вирішив вийти з незручної ситуації, віддавши пас голкіперу.

Та центральний півзахисник проґавив, що голкіпер Тімон Велленройтер покинув свої володіння. Таким чином, м'яч після пасу півзахисника опинився у порожніх воротах – 3:0.

Відео автоголу

По завершенню поєдинку "Віллем II" підтримав бельгійця, опублікувавши допис, що вони все ще люблять його.

Після 22 турів "Віллем ІІ" посідає 4-е місце, маючи в активі 40 очок. ПСВ відстає всього на один бал.

Лідером чемпіонату є амстердамський "Аякс".