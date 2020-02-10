24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Футболіст на останній хвилині забив божевільний гол у власні ворота: відео

77 Читать новость на русском
Майк Ндаїшіміє / twitter.com/willemii

У рамках 22 туру чемпіонату Нідерландів ПСВ приймав "Віллем II". Обидва клуби ведуть пряму боротьбу за потрапляння у єврокубки.

Поєдинок завершився впевненою перемогою ПСВ з рахунком 3:0. Футболісти з Ейндховена відкрили рахунок у першому таймі і закріпили перевагу по перерві.

Дивіться також: Футболісти в Англії не змогли розіграти кутовий через сильний вітер: відео

А на останній хвилині гри розгромним рахунок зробив футболіст гостей. 20-річний бельгієць Майк Трезор Ндаїшіміє відправив м'яч у власні ворота.

Після вкидання з-за бокової лінії м'яч опинився в Майка, якого запресингували відразу двоє футболістів. Бельгієць вирішив вийти з незручної ситуації, віддавши пас голкіперу.

Та центральний півзахисник проґавив, що голкіпер Тімон Велленройтер покинув свої володіння. Таким чином, м'яч після пасу півзахисника опинився у порожніх воротах – 3:0.

Відео автоголу

По завершенню поєдинку "Віллем II" підтримав бельгійця, опублікувавши допис, що вони все ще люблять його.

Після 22 турів "Віллем ІІ" посідає 4-е місце, маючи в активі 40 очок. ПСВ відстає всього на один бал.

Лідером чемпіонату є амстердамський "Аякс".

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
44136
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 47
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 208
сьогодні 09:25 "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео
Ігор Саджениця 427
9 лютого 13:05 Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
Юрій Семенюк 805
9 лютого 08:36 20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео
Вісент Луїс 2906
Новини
Більше новин
Залиште відгук