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Футболіст Натаель Жюлан загинув у ДТП

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Натаель Жюлан / twitter.com/BBCSport

Форвард французького "Генгама" Натаель Жюлан загинув у ДТП. Футболіст розбився, коли повертався з тренування.

Офіційний сайт "Генгама" повідомив про трагічну новини. Повертаючись з тренування, 23-річний гравець не впорався з керуванням автомобіля і вилетів за межі дороги.

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Жюлан помер на місці. Французький клуб висловив співчуття родині форварда.

Ми в траурі. Клуб був глибоко засмучений, дізнавшись сьогодні в другій половині дня про нещасний випадок з Натаелем Жюланом. У цей трагічний день всі члени клубу висловлюють свої співчуття родині Натаеля,
– йдеться на сайті клубу.

L'equipe повідомляє, що аварія сталася на очах в одного з партнерів Жюлана по команді, який їхав слідом.

У поточному сезоні Жюлан зіграв всього у двох іграх за "Генгам". Його команда займає 8 місце у другому дивізіоні французького чемпіонату.

Раніше футболіст виступав також за "Валансьєнн" та "Гавр". У 68 матчах Натаель забив 13 голів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Втрати
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