Футболіст "Олександрії" забив курйозний автогол у відборі Євро-2020: відео

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Павло Пашаєв
Павло Пашаєв / ФК Олександрія

Футболіст "Олександрії" Павло Пашаєв відзначився курйозним автоголом у матчі відбору Євро-2020. Павло забив у власні ворота в матчі Уельс – Азербайджан.

На 26 хвилині поєдинку футболіст Уельсу Гарет Бейл виконав навіс на лівий фланг.

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М'яч приземлився точно на голову Пашаєва. Павло, швидше за все, не бачив момент падіння м'яча, який відлетів у незахищений воротарем кут.

Згодом гості зуміли відігратися, однак Уельс вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Відео автоголу Пашаєва (дивитися з 3:42)

У новому сезоні за "Олександрію" Пашаєв зіграв 5 матчів у чемпіонаті України. Також варто зазначити, що Павло виступав за молодіжні збірні України, однак вирішив грати за національну збірну Азербайджану.

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020 ФК Олександрія
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