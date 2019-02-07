Футболіст отримав суворе покарання за шопінг, уболівальники хочуть, щоб він покинув клуб

Керівництво французького футбольного клубу "Бордо" відсторонило від тренувань команди атакувального півзахисника Янна Карамо. Рішення було ухвалено через неналежну поведінку футболіста.

Орендований в італійського "Інтера" Янн розмістив у своєму акаунті в прямому ефірі фотографії з Instagram, у яких він хвалився тим, що робив покупки в столиці Франції.

Читайте також: Похід зірки "Баварії" у культовий ресторан закінчився жорсткими образами та серйозним штрафом

Уболівальники "Бордо" це побачили. Проблема виникла через те, що 20-річний футболіст гуляв по Парижу в той час, як його команда грала виїзний матч 18-го туру чемпіонату Франції проти "Марселя".

Уболівальники висловили протест босам клубу, заявивши, що вони не хочуть, щоб такий гравець виступав за "Бордо", повідомляє L'Equipe.

У поточному сезоні Карамо зіграв у 15 матчах за "жирондинців", забивши 3 голи й віддавши 1 результативну передачу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram