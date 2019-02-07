Футболіст отримав суворе покарання за шопінг, уболівальники хочуть, щоб він покинув клуб

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Янна Карамо
Янна Карамо / GETTY IMAGES

Керівництво французького футбольного клубу "Бордо" відсторонило від тренувань команди атакувального півзахисника Янна Карамо. Рішення було ухвалено через неналежну поведінку футболіста.

Орендований в італійського "Інтера" Янн розмістив у своєму акаунті в прямому ефірі фотографії з Instagram, у яких він хвалився тим, що робив покупки в столиці Франції.

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Уболівальники "Бордо" це побачили. Проблема виникла через те, що 20-річний футболіст гуляв по Парижу в той час, як його команда грала виїзний матч 18-го туру чемпіонату Франції проти "Марселя".

Уболівальники висловили протест босам клубу, заявивши, що вони не хочуть, щоб такий гравець виступав за "Бордо", повідомляє L'Equipe.

У поточному сезоні Карамо зіграв у 15 матчах за "жирондинців", забивши 3 голи й віддавши 1 результативну передачу.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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