Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео

У матчі Вищої ліги Японії між футбольними командами "Саппоро" й "Сімідзу" стався курйозний випадок за участю одного з гравців.

Бразильський нападник "Саппоро" Андерсон Лопес ледь не отримав важку травму, внаслідок святкування голу.

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Футболіст після третього забитого м'яча перестрибнув через рекламний щит і впав у триметрову яму, яка відокремлює трибуни від поля.

На щастя, гравець не постраждав і навіть зумів оформити в матчі каре (забив чотири голи).

Його ж команда перемогла "Сімідзу" з рахунком 5:2.

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