Футболіст Поль Погба спільно з UNICEF розпочав збір коштів для допомоги людям з коронавірусом

Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Поль Погба у свій 27-й день народження запропонував зібрати 27 тисяч фунтів стерлінгів, після чого він подвоїть цю суму.

Про це повідомило відоме видання BBC.

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Також інформацію підтвердив і сам футболіст у своєму інстаграмі.

У мене день народження, і я завжди вдячний за те, що я, моя сім'я і друзі здорові. Проте, зараз не всі здорові. Пандемія коронавірусу впливає на здоров'я і життя багатьох людей, в тому числі дітей. У такі часи ми повинні діяти спільно. З вашою допомогою я сподіваюся зібрати 27 тисяч фунтів, щоб допомогти в цій війні, і я подвою суму, якщо ми досягнемо цієї суми, – прокоментував футболіст.

Що таке UNICEF? Це спеціалізована структура ООН, яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, фондів та урядів.

У світі зареєстровано 169 387 випадків захворювання COVID-19, з них 77 257 (45,6%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 89 367 випадків у 142 країнах/територіях/регіонах.

Додамо, що 17 березня УЄФА повинен оголосити остаточне рішення про Євро-2020.

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