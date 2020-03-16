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Футболіст Поль Погба спільно з UNICEF розпочав збір коштів для допомоги людям з коронавірусом

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Поль Погба / twipu.com

Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Поль Погба у свій 27-й день народження запропонував зібрати 27 тисяч фунтів стерлінгів, після чого він подвоїть цю суму.

Про це повідомило відоме видання BBC.

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Також інформацію підтвердив і сам футболіст у своєму інстаграмі.

У мене день народження, і я завжди вдячний за те, що я, моя сім'я і друзі здорові. Проте, зараз не всі здорові. Пандемія коронавірусу впливає на здоров'я і життя багатьох людей, в тому числі дітей. У такі часи ми повинні діяти спільно. З вашою допомогою я сподіваюся зібрати 27 тисяч фунтів, щоб допомогти в цій війні, і я подвою суму, якщо ми досягнемо цієї суми, – прокоментував футболіст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's my birthday and I'm always grateful that me, my family and friends are healthy. Nonetheless, not everybody is in good health right now.⠀ The #Coronavirus pandemic is affecting the health and lives of many, including children.⠀ The impact of a large-scale outbreak, especially on poor and vulnerable children, can be immense.⠀ ⠀ @UNICEF is helping prevent the spread of #Coronavirus by supplying vital medical supplies, consulting with communities and implementing prevention campaigns. It is a priority to stop the spread of this new virus, and the misinformation that’s spreading alongside it. ⠀ ⠀ At times like this we need to come together. ⠀ ⠀ With your help, I am hoping today to raise £27,000 to help fight this war and I will double the amount if we reach the goal.⠀ If we manage to reach our target, it will be enough to provide:⠀ ⠀ * 333,332 pairs of disposable gloves for health workers +⠀ * 2,777 surgical masks to help prevent the disease spreading further +⠀ * 9,615 sets of vented goggles⠀ ⠀ To donate, go to my Facebook page or click on the link in my Bio.⠀ For more information: https://www.unicef.org.uk/coronavirus-facts/⠀ ⠀ Any amount will be welcome to help fight this war against #COVID19 ⠀ ⠀ Thank you for all the support ⠀ Stay safe!

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Що таке UNICEF? Це спеціалізована структура ООН, яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, фондів та урядів.

У світі зареєстровано 169 387 випадків захворювання COVID-19, з них 77 257 (45,6%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 89 367 випадків у 142 країнах/територіях/регіонах.

Додамо, що 17 березня УЄФА повинен оголосити остаточне рішення про Євро-2020.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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