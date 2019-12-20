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Футболіст "Порту" нокаутував суперника, грубо вдаривши ногою по голові: відео

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Момент інциденту / twitter.com/ItaSportPress/

Нападник "Порту" Зе Луїш грубо порушив правила у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії проти клубу "Санта-Клара".

У середині першого тайму Зе Луїш випадково нокаутував півзахисника Нене ударом ногою в голову. Футболіст "Порту" намагався пробити по м'ячу, але прикро промахнувся.

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За підсумками епізоду форвард отримав жовту картку. Водночас Нене не зміг продовжити зустріч й покинув поле на ношах.

Після гри потерпілому зробили томографію, але про стан футболіста не повідомляється.

Матч завершився перемогою "Порту" з рахунком 1:0. Автором єдиного гола став хавбек "драконів" Сея Накадзіма.

Відео інциденту

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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