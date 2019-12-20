Футболіст "Порту" нокаутував суперника, грубо вдаривши ногою по голові: відео
Нападник "Порту" Зе Луїш грубо порушив правила у матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії проти клубу "Санта-Клара".
У середині першого тайму Зе Луїш випадково нокаутував півзахисника Нене ударом ногою в голову. Футболіст "Порту" намагався пробити по м'ячу, але прикро промахнувся.
Дивіться також: Тренер хокейної команди взяв участь у бійці з дітьми: в хлопчика підозра на струс мозку – відео
За підсумками епізоду форвард отримав жовту картку. Водночас Нене не зміг продовжити зустріч й покинув поле на ношах.
Після гри потерпілому зробили томографію, але про стан футболіста не повідомляється.
Матч завершився перемогою "Порту" з рахунком 1:0. Автором єдиного гола став хавбек "драконів" Сея Накадзіма.
Відео інциденту
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі