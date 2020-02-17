Футболіст "Порту" піддався расизму: відмовився продовжити матч, забив гол і "послав" фанів

У неділю, 16-го лютого, у чемпіонаті Португалії відбувся матч 21 туру між клубами "Гімарайнш" та "Порту". Гості здобули важку перемогу 2:1, але гру затьмарив расизм. 28-річний малієць Мусса Марега відмовився продовжувати гру через прояви расизму з боку вболівальників.

На 60 хвилині гри Марега відзначився голом, який у підсумку приніс "Порту" важливу перемогу. "Дракони" скористалися осічкою "Бенфіки", яка лідирує у чемпіонаті, й скоротили відставання від лісабонців у турнірній таблиці всього до 1 балу.

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Гол Мареги неабияк засмутив вболівальників "Гімарайнша". Ймовірно, під час святкування малієць щось показав у бік трибун, однак складно сказати, які мотиви були в Мареги. Фанати ж не придумали нічого іншого, як образити Марегу на расовому ґрунті.

З трибун на футбольне поле полетіли стільці, які вболівальники, ймовірно вирвали на стадіоні. На відео видно, як Марега бере одне з крісел та демонстративно одягає на голову.

Хавбек не став терпіти расистські вигуки, після чого почав сперечатися з рефері, за що отримав жовту картку.

Марега був розлючений реакцією рефері і прийняв рішення не догравати матч. Залишаючи поле, він став показувати трибунам великий палець вниз.

Відео інциденту під час матчу

Ймовірно, Марега хотів, щоб головний суддя зупинив гру, що передбачено новими рекомендаціями УЄФА.

Чи має арбітр право зупиняти гру через расизм?

У середині жовтня УЄФА опублікував антирасистський протокол. У ньому передбачено три кроки на випадок проявів расизму:

рефері зупиняє матч, як тільки отримує інформацію про расизм. По гучному зв'язку у глядачів вимагають припинити расистські дії;

якщо расизм триває, суддя знову зупиняє гру на "розумний період часу" – в рекомендаціях УЄФА сказано про 5-10 хвилинах. На цю паузу команди йдуть в роздягальні. По гучному зв'язку знову вимагають припинити прояви расизму;

якщо расизм триває і після другого перезапуску матчу, то суддя може закінчити гру.

Гравця намагалися заспокоїти не тільки партнери по "Порту", але й малійський захисник "Віторії" Фалайя Сако.

Але Марега не захотів залишитися на полі. У результаті головний тренер "Порту" Сержіу Консейсау зробив заміну: замість Мареги вийшов захисник Вілсон Манафа.

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Згодом Марега опублікував обурливий допис у своєму інстаграмі.

Я просто хочу сказати ідіотам, які приходять на стадіон, щоб вигукувати расистські образи... Ідіть на ****. Я також дякую суддям за те, що вони не стали захищати мене і показали мені жовту картку, тому що я захищав свій колір шкіри. Сподіваюся, що більше ніколи не побачу вас на футбольному полі! Ганьба вам!

– написав Марега.