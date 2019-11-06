Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній

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Ярослав Ракицький пішов зі збірної України – біографія, дружина, зарплата
Ярослав Ракіцький

Захисник Ярослав Ракіцький заявив, що він покидає збірну України. Не отримавши у 2019 році жодного виклику від тренерського штабу Андрія Шевченка, гравець російського "Зеніту" заявив, що "великий футбол став великою політикою". Ми ж пропонуємо пригадати футбольний шлях Ракіцького.

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Ярослав Ракіцький доволі чітко асоціюється з Донецьком. В нього навіть є татуювання з гербом міста та з пам’ятником "Слава шахтарській праці" в Донецьку. А під ним два перехрещені молотки – символи гірників. Та сам Ракіцький не з Донецька. І навіть не з Донецької області.

Ярослав Ракіцький народився 3 серпня 1989 року у місті Першотравенськ у Дніпропетровській області. Футболом почав займатися у Павлограді. І лише у 12 років потрапив у Донецьк у школу "Шахтаря" та училище олімпійського резерву. Там він виступав за третю команду "гірників".

Дебютувати за основну команду "Шахтаря" йому вдалося аж 15 серпня 2009 року, коли він вийшов у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Тоді "гірники" зустрічалися з овідіопольським "Дністром", а матч закінчився розгромною перемогою 6:1. І саме в Кубку України Ракіцький забив перший гол за "Шахтар" – 12 вересня 2009 року у ворота "Єдності" з міста Пліски.

Стати гравцем основи Ракіцькому допоміг трансфер захисника Дмитра Чигринського з "Шахтаря" в іспанську "Барселону". Своїм шансом захисник скористався сповна. В перший сезон він зіграв 28 матчів. І в Мірчі Луческу, який тоді тренував "гірників", з того часу вважався головним.

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Невдовзі після цього прийшов виклик і до збірної України. Дебютний поєдинок за "синьо-жовтих" захисник провів у Дніпрі 10 жовтня 2009 року, коли "синьо-жовті" обіграли збірну Англії у відборі на Чемпіонат світу 2010 року. А вже у наступному матчі за збірну він забив гол. Сталося це 14 жовтня 2009 року у виїзному матчі проти Андорри.

Загалом за "Шахтар" захисник зіграв 326 матчів, у яких забив 14 голів. Разом з командою він сім разів перемагав у чемпіонаті України, шість разів вигравав Кубок України.

Та варто відзначити, що не завжди Ракіцький був основним гравцем навіть в донецькому "Шахтарі". Коли команду влітку 2016 року очолив португальський спеціаліст Паулу Фонсека, захисник потрапив під ротацію. В один з моментів сестра гравця Дарина навіть заявила, що "сьогодні офіційний початок, коли португалець буде вбивати донбаський клуб". Написала вона це 16 липня 2016 року після матчу за Суперкубок України, в якому Ракіцький не потрапив навіть до заявки на гру. У цьому матчі "Динамо" перемогло.

Так було всі три роки, поки Фонсека та Ракіцький були в "Шахтарі". І коли гравець покинув команду, то він подякував усім тренерам, окрім Фонсеки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу, Сергею Анатольевичу Палкину, за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Саме зі збірною пов’язані найбільші скандали з Ракіцьким. Він ніколи не співав гімн України перед початком матчів. На всі звинувачення у відсутності патріотизму гравець заявляв, що "не співак", і в цей час він налаштовується на гру.

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Також гравцю закидали, що він часто намагався пропускати виступи за збірну України через нібито травми. Так, начебто були травми спини, ахілла, отруєння тощо. Які, правда, не заважали грати у матчах "Шахтаря" невдовзі. Загалом журналісти нарахували 7 таких випадків з 2011 до 2016 року. Згодом кількість травм, через які Ракіцький не виступав у збірній, лише збільшилась.

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Взимку 2019 року Ракіцький перейшов у російський "Зеніт". Сума трансферу не повідомлялася, але за даними ЗМІ, клуб із Санкт-Петербурга заплатив за гравця 12 мільйонів євро. Сам Ракіцький отримав бонус у розмірі 5 мільйонів євро.

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Такий перехід викликав чималий резонанс в Україні. Адже після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії. Так і сталося. Більше Ракіцького до збірної не викликали. При цьому його навіть прибрали зі списку гравців збірної на сайті тоді ще Федерації футболу України.

Тож останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Натомість у клубній кар’єрі в гравця все не так погано. "Зеніт" став чемпіоном Росії, Ракіцький став гравцем основи. Він навіть доробився до статусу капітана команди – в цьому статусі він вивів команду на матч Кубка Росії. Тепер він грає в Лізі чемпіонів, і навіть забиває там

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Збірна України з футболу Шахтар Новини Спорту Ярослав Ракіцький Спорт Футбол
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