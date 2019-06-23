Футболіст "Шахтаря" перейшов у "Ференцварош" Реброва
Черговий футболіст донецького "Шахтаря" переїхав в угорський чемпіонат. Данило Ігнатенко наступний сезон проведе в Угорщині, виступаючи за "Ференцварош".
Чемпіони Угорщини орендували 22-річного футболіста у донецького "Шахтаря".
Читайте також: Зозулі буде важко перейти в будь-який іспанський клуб через погану репутацію, – журналіст
Про терміни орендної угоди клуби на цей момент не повідомляють. Швидше за все, Ігнатенко проведе в угорському клубі один сезон.
Минулий сезон Ігнатенко провів в оренді в "Маріуполі". Він зіграв 20 матчів за "азовців".
"Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров, раніше орендував у "Шахтаря" півзахисника Олександра Зубкова. У стані "Фраді" також виступає хавбек Ігор Харатін.
Покинув "Ференцварош" колишній футболіст "Шахтаря" Іван Петряк. "Гірники" продала гравця збірної України принциповому супернику "Ференцвароша" – МОЛ "Віді".