Футболіст "Шахтаря" перейшов у "Ференцварош" Реброва

Черговий футболіст донецького "Шахтаря" переїхав в угорський чемпіонат. Данило Ігнатенко наступний сезон проведе в Угорщині, виступаючи за "Ференцварош".

Чемпіони Угорщини орендували 22-річного футболіста у донецького "Шахтаря".

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Про терміни орендної угоди клуби на цей момент не повідомляють. Швидше за все, Ігнатенко проведе в угорському клубі один сезон.

Минулий сезон Ігнатенко провів в оренді в "Маріуполі". Він зіграв 20 матчів за "азовців".

"Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров, раніше орендував у "Шахтаря" півзахисника Олександра Зубкова. У стані "Фраді" також виступає хавбек Ігор Харатін .