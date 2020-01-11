Футболіст "Шахтаря" покидає іноземний клуб

Український футболіст Данило Ігнатенко, який на правах оренди грає за угорський "Ференцварош", покине клуб. Про це заявив спортивний директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал.

Права на футболіста належать донецькому "Шахтарю". Оренда в угорський клуб розрахована до кінця сезону.

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Було прийнято рішення, що Ігнатенко не входить в основний склад. Він включений в список гравців, які продовжать кар'єру в іншому клубі,

– цитує Хайнала m4sport.hu.

Ігнатенко не відправився на збір разом з угорською командою. У "Ференцвароші" розглядають варіант розставання з гравцем і вважають, що проблем з цим не виникне.

У цьому сезоні 22-річний Ігнатенко в чемпіонаті Угорщини провів 13 матчів, забив 1 гол. На груповому етапі Ліги Європи українець зіграв 4 матчі.

Зазначимо, що за "Ференцварош" також виступають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков. Очолює команду український тренер Сергій Ребров.

Після 15 турів чемпіонату Угорщини "Ференцварош" посідає перше місце.