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Футболіст "Шахтаря" покидає іноземний клуб

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Данило Ігнатенко / nemzeti.net

Український футболіст Данило Ігнатенко, який на правах оренди грає за угорський "Ференцварош", покине клуб. Про це заявив спортивний директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал.

Права на футболіста належать донецькому "Шахтарю". Оренда в угорський клуб розрахована до кінця сезону.

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Було прийнято рішення, що Ігнатенко не входить в основний склад. Він включений в список гравців, які продовжать кар'єру в іншому клубі,
– цитує Хайнала m4sport.hu.

Ігнатенко не відправився на збір разом з угорською командою. У "Ференцвароші" розглядають варіант розставання з гравцем і вважають, що проблем з цим не виникне.

У цьому сезоні 22-річний Ігнатенко в чемпіонаті Угорщини провів 13 матчів, забив 1 гол. На груповому етапі Ліги Європи українець зіграв 4 матчі.

Зазначимо, що за "Ференцварош" також виступають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков. Очолює команду український тренер Сергій Ребров.

Після 15 турів чемпіонату Угорщини "Ференцварош" посідає перше місце.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Трансфери
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