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Футболіст "Шахтаря" повернувся з Росії та гратиме за "Маріуполь"

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Данило Сагуткін / shakhtar.com

"Маріуполь" оголосив про оренду захисника донецького "Шахтаря" Данила Сагуткіна. Угоди розрахована до кінця 2020 року.

Влітку захисник на правах оренди перебрався в "Єнісей" з другого російського дивізіону. Його контракт з росіянами був розрахований до кінця сезону.

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У російському чемпіонаті 23-річний українець виходив на поле тільки 2 рази. "Єнісей" після 25 турів посідає тільки 17-у сходинку.

Сагуткін має досвід виступів у чемпіонаті України у складі київського "Арсеналу". В УПЛ Данило зіграв 12 матчів.

Раніше "Маріуполь" оголосив про оренду півзахисника "Шахтаря" Артема Дудика.

Всього за "Маріуполь" виступає 12 футболістів "Шахтаря".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Шахтар ФК Маріуполь
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