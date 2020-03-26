Футболіст "Шахтаря" Тайсон допоміг рідному місту у боротьбі із коронавірусом
Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Тайсон перебуває на карантині, як і усі футболісти через пандемію коронавірусу. Футболіст вирішив допомогти бідному району рідного міста доставкою їжі та засобів гігієни.
Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу, а футболісти знаходять на самоізоляції. Лідер "Шахтаря" Тайсон знайшов чудовий вихід, щоб допомогти людям у рідному місті. Футболіст знаходиться на карантині, як усі гравці.
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Бразилець вирішив підтримати своїй земляків та організував доставку їжі в бідному районі міста Пелотас, в якому він сам виріс. Тайсон намагається допомогти бразильцям впоратися з пандемією коронавірусу.
В цій акції сьогодні ми зробили мінімум, щоб допомогти принести продукти, засоби гігієни та інформацію. Я молюсь за всіх, щоб у нас незабаром були кращі дні. Навіть знаходячись далеко, ми продовжуємо допомагати тим, хто потребує,
– прокоментував футболіст.
Члени клубу "Прогресо", де гравець починав свою кар'єру, доставили пожертви по району Навегантеса. Тайсон зараз немає можливості відвідати його особисто через карантин.
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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
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