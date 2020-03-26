24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Футболіст "Шахтаря" Тайсон допоміг рідному місту у боротьбі із коронавірусом

-
Тайсон / https://twitter.com/fcshakhtar

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Тайсон перебуває на карантині, як і усі футболісти через пандемію коронавірусу. Футболіст вирішив допомогти бідному району рідного міста доставкою їжі та засобів гігієни.

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу, а футболісти знаходять на самоізоляції. Лідер "Шахтаря" Тайсон знайшов чудовий вихід, щоб допомогти людям у рідному місті. Футболіст знаходиться на карантині, як усі гравці. 

Читайте також Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією

Бразилець вирішив підтримати своїй земляків та організував доставку їжі в бідному районі міста Пелотас, в якому він сам виріс. Тайсон намагається допомогти бразильцям впоратися з пандемією коронавірусу.

В цій акції сьогодні ми зробили мінімум, щоб допомогти принести продукти, засоби гігієни та інформацію. Я молюсь за всіх, щоб у нас незабаром були кращі дні. Навіть знаходячись далеко, ми продовжуємо допомагати тим, хто потребує,
– прокоментував футболіст.

Члени клубу "Прогресо", де гравець починав свою кар'єру, доставили пожертви по району Навегантеса. Тайсон зараз немає можливості відвідати його особисто через карантин.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Що можуть не оплачувати українці протягом карантину: інфографіка
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Шахтар Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:17 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
25 березня 19:18 Усик запустив новий челендж під час карантину: відео
Юрій Семенюк
25 березня 14:46 Джошуа – Пулєв: нова дата і місце бою
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук