Футболіст "Шахтаря" Тайсон допоміг рідному місту у боротьбі із коронавірусом

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Тайсон перебуває на карантині, як і усі футболісти через пандемію коронавірусу. Футболіст вирішив допомогти бідному району рідного міста доставкою їжі та засобів гігієни.

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу, а футболісти знаходять на самоізоляції. Лідер "Шахтаря" Тайсон знайшов чудовий вихід, щоб допомогти людям у рідному місті. Футболіст знаходиться на карантині, як усі гравці.

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Бразилець вирішив підтримати своїй земляків та організував доставку їжі в бідному районі міста Пелотас, в якому він сам виріс. Тайсон намагається допомогти бразильцям впоратися з пандемією коронавірусу.

В цій акції сьогодні ми зробили мінімум, щоб допомогти принести продукти, засоби гігієни та інформацію. Я молюсь за всіх, щоб у нас незабаром були кращі дні. Навіть знаходячись далеко, ми продовжуємо допомагати тим, хто потребує,

– прокоментував футболіст.

Члени клубу "Прогресо", де гравець починав свою кар'єру, доставили пожертви по району Навегантеса. Тайсон зараз немає можливості відвідати його особисто через карантин.

Para amenizar os efeitos da quarentena provocada pelo coronavírus, Taison doa alimentos para comunidade carente no RS: "Trabalhando por eles" https://t.co/Ww03OEZXbh pic.twitter.com/neOWlw2XI8 — globoesportecom (de ) (@globoesportecom) March 25, 2020

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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



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