Футболіст "Шахтаря" увійшов до числа найдорожчих ветеранів футболу

Воротар національної збірної України і донецького "Шахтаря" Андрій Пятов потрапив до топ-10 найдорожчих футболістів світу у віковій категорії старше 35 років.

Популярний портал Transfermarkt на даний момент оцінює нашого воротаря в 2,5 мільйона євро, повідомляє Zbirna.com.

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Серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожчим за Пятова є лише сім виконавців, а з воротарів даної вікової категорії він поступається тільки своєму словенському колезі з "Інтера" Саміру Хандановічу.

Топ-10 найдорожчих футболістів світу, що народились до 1985 року:

1. Тьагу Сілва (захисник ПСЖ, 22.09.1984 р. н.) – 6 млн євро;

2. Самір Хандановіч (голкіпер "Інтера", 14.07.1984 р. н.) – 6 млн євро;

3. Джорджо К'єлліні (захисник "Ювентуса", 14.08.1984 р. н.) – 5 млн євро;

4. Андрес Іньєста (півзахисник "Віссел Кобе", 11.05.1984 р. н.) – 4 млн євро;

5. Сантьяго Касорла (півзахисник "Вільярреала", 13.12.1984 р. н.) – 4 млн євро;

6. Франк Рібері (півзахсник "Фіорентини", 07.04.1983 р. н.) – 4 млн євро;

7. Златан Ібрагімович (нападник "Мілана", 03.10.1981 р. н.) – 3,5 млн євро;

8. Марселінью (півзахисник "Лудогорця", 24.08.1984 р. н.) – 2,5 млн євро;

9. Андрій Пятов (голкіпер "Шахтаря", 28.06.1984 р. н.) – 2,5 млн євро;

10. Карлос Санчес (півзахисник "Сантоса", 02.12.1984 р. н.) – 2,5 млн євро.