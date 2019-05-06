Футболіст "Шахтаря" зворушливо віддячив фаната на трибуні: фото
Нападник "Шахтаря" Тайсон вирішив подякувати одному з фанатів "гірників" під час матчу проти "Львова".
Після гри футболіст побіг на трибуни до фаната, щоб подарувати свою футболку. Він обійнявся з чоловіком та виклав з ним фото у соцмережі.
Читайте також: Мірча Луческу пропонує свого сина на пост головного тренера "Шахтаря"
Життя складається з маленьких жестів… Лише жест вдячності може змінити день. Щоранку дякуйте Богу за можливість писати нову сторінку у книзі життя,
– написав футболіст в Instagram.
Спорт 24 писав, що 4 травня в поєдинку 27-го туру чемпіонату України донецький "Шахтар" у Харкові завдав поразки ФК "Львову" з рахунком 5:0.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі