Футболіст "Шахтаря" зворушливо віддячив фаната на трибуні: фото

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Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтар"

Нападник "Шахтаря" Тайсон вирішив подякувати одному з фанатів "гірників" під час матчу проти "Львова".

Після гри футболіст побіг на трибуни до фаната, щоб подарувати свою футболку. Він обійнявся з чоловіком та виклав з ним фото у соцмережі.

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Життя складається з маленьких жестів… Лише жест вдячності може змінити день. Щоранку дякуйте Богу за можливість писати нову сторінку у книзі життя,
– написав футболіст в Instagram.

Спорт 24 писав, що 4 травня в поєдинку 27-го туру чемпіонату України донецький "Шахтар" у Харкові завдав поразки ФК "Львову" з рахунком 5:0.

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Теги: Футбол Спорт Шахтар
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