Футболіст спровокував аварію, у якій загинула молода пара: відео моторошної ДТП (18+)
Мексиканський футболіст Жоау Малек спричинив аварію, внаслідок якої загинула молода пара. Водій, ймовірно, був п'яний, а загиблі нещодавно одружилися.
Трагедія сталася в мексиканському місті Сапопан. Малек на своїй машині на шаленій швидкості порушив правила дорожнього руху та влетів у автомобіль, який відкинуло з дороги у стовп. Внаслідок аварії загинула пара – жертвам було 35 та 26 років. За даними El Mundo Deportivo, вони лише нещодавно одружилися.
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Відео смертельної аварії (18+)
Жоау Малека після аварії затримала поліція. Його поки утримують в СІЗО.
Автомобілі після аварії, в якій загинула молода пара
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Варто додати, що за кілька годин до аварії Малек ділився відео в соціальних мережах з нічного клубу. Однак поліція поки не підтвердила, чи перебував гравець у стані алкогольного сп'яніння.
Права на гравця належать іспанській "Севільї". Однак у клубі вже заявили, що Малека не буде у їх складі наступного сезону.