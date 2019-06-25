Футболіст спровокував аварію, у якій загинула молода пара: відео моторошної ДТП (18+)

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Жоуа Малек
Жоуа Малек

Мексиканський футболіст Жоау Малек спричинив аварію, внаслідок якої загинула молода пара. Водій, ймовірно, був п'яний, а загиблі нещодавно одружилися.

Трагедія сталася в мексиканському місті Сапопан. Малек на своїй машині на шаленій швидкості порушив правила дорожнього руху та влетів у автомобіль, який відкинуло з дороги у стовп. Внаслідок аварії загинула пара – жертвам було 35 та 26 років. За даними El Mundo Deportivo, вони лише нещодавно одружилися.

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Відео смертельної аварії (18+)

Жоау Малека після аварії затримала поліція. Його поки утримують в СІЗО.

Автомобілі після аварії, в якій загинула молода пара

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Варто додати, що за кілька годин до аварії Малек ділився відео в соціальних мережах з нічного клубу. Однак поліція поки не підтвердила, чи перебував гравець у стані алкогольного сп'яніння.

Права на гравця належать іспанській "Севільї". Однак у клубі вже заявили, що Малека не буде у їх складі наступного сезону.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Аварії та ДТП Мексика
Джерело: 24 канал
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