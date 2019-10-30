Російський футболіст Тарасов відзначився скандальною заявою про Путіна та Крим

Скандальний російський футболіст Дмитро Тарасов дав інтерв'ю російському ЗМІ. Про футбол говорили мало. більше – про Путіна. Не обійшли й тему Криму.

– Ти сказав, що подобається, як Путін веде переговори. З ким?

– Я сказав про точку зору, як він її відстоює. Якщо він поставив собі за мету, він її досягає.

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– Приведи пару прикладів.

– Крим. Що, досяг?

– По-твоєму, добре, що ми "відрубали" шматок іншої країни?

А ти страждаєш якось від цього? Я – ні. І чому ти вважаєш, що це інша країна? Ти все знаєш і ось чітко впевнений, що Крим – це не наша країна?

– Я знаю, що був договір, який ми теж підписали: Україна відмовляється від ядерного озброєння, ми не чіпаємо Крим.

– Я скажу на своєму прикладі: Тарасов отримує три мільйони євро. Ти скажеш або хтось інший так скаже. Ну я сиджу і ржу над цим. Ти бачив договір? Ні. Я теж не бачив. Але мені сподобалося, що він зробив. Сказав і зробив. Я кажу тобі за його людські якості. За його характер.

– Ти порівнюєш різні речі.

– Чому різні?

– Договір, де сидів Єльцин...

– Я не бачив цей договір. Ти читав договір?

– Тобто весь світ про це говорить, і його не було? Ми живемо в паралельній реальності?

– Чому ти говориш про весь світ? За весь світ не треба. У всіх людей різні думки. Хтось вважає, що неправильно зробили. Хтось – правильно.

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– Світ визнає, що ми порушили Будапештський меморандум.

– Світ який? Які країни?

– Німеччина, Франція, Іспанія... Будь-які країни.

– І що? Мені все одно на Францію, Італію, Іспанію. Плювати на них хотів. Дивлюся, що з моєю країною відбувається

– Один з останніх постів у твоєму інстаграмі – фото в майці з Путіним і словами "Самый вежливый президент". І підпис: "З днем ​​народження, Володимир Володимирович! Бажаю здоров'я і багато терпіння для подальшого перетворення нашої країни". Звідки така любов до Путіна?

– Просто подобається, що він робить для Росії. Ще з тих часів, майку я надів ти знаєш коли і після якої події.

16 лютого 2016 року російський "Локомотив" поступився турецькому клубу "Фенербахче" в першому матчі 1/16 Ліги Європи з рахунком 0:2. Після закінчення поєдинку Тарасов зняв ігрову майку, під якою у нього виявилася футболка із зображенням Путіна і написом "Самый вежливый президент". УЄФА оштрафував Тарасова на п'ять тисяч євро за демонстрацію майки із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Хоча йому загрожувала дискваліфікація до десяти матчів.

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– Коли тебе запитали про Путіна взимку, ти відповів: "Мені подобається, як він править країною". А є речі в його правлінні, які тобі не подобаються?

– Напевно, є. Багато чого. Але він наш президент, і я його люблю.

– Розкажи про три претензії до Путіна.

– Навіть не хочу. Я його поважаю, підтримую. Цього достатньо. Навіщо мені його критикувати?

– Дані Росстату за липень 2019 року: з'ясувалося, що в Росії 21 млн бідних. Як ти ставишся до такої статистики? Хто в цьому винен?

– А що, Путін винен?

– Я тебе запитав.

– Це, напевно, в якихось регіонах відбувається вся ця біднота? Або де?

– В цілому по Росії.

– Я вважаю, що, безумовно, за всім він встежити не може чисто фізично. І так багато у нього справ. Іноді думаю, як у нього робота починається, намагаюся собі це спроєктувати. Уявляєш, яка у нього кількість головного болю, яка відбувається? За всім неможливо встежити.

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– Інша статистика – в Росії близько 10 мільйонів людей живуть без теплого туалету.

– У тебе такі порівняння! Якщо задуматися, можна мільйон і в плюс сказати – як люди живуть і що зробили для людей. Скільки центрів відкрилося, скільки храмів побудувалася. Що це, погано?

– А храми – це прогрес?

– А чому ні? Це погано?

– У чому користь храмів?

Я часто ходжу, щотижня. Мені подобається, коли проїжджаю і бачу нові храми. Мені кайфово від цього. Тобі от не кайфово. Потім людині некомфортно ходити на вулицю в туалет. А моїй мамі на дачі за 150 метрів комфортно ходити на вулицю. І що?

– Твоя думка, що в Росії все супер?

– Мене все влаштовує реально від і до.

– Тобі подобається, як розвивається країна?

– Мене особисто все влаштовує.

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– Трьох претензій ти не назвав. Скажи про три головних успіхів Путіна за 20 років. Що тобі подобається найбільше?

Мені подобається, як він висловлює свою точку зору. Як він веде переговори. І то що нас трохи стали поважати за це. І навіть побоюватися. Ось це – нормально. Коли людина трохи побоюється, вона поважає.

– Поважати стали, ввівши санкції проти нас і викинувши з "Великої вісімки"?

– Це частина гри, яку вони затіяли.

– Вони – це хто?

– Ми страждаємо, що проти нас санкції? Ти став менше їсти?

– Я став менше заробляти в доларах.

– Добре, давай візьмемо їжу.

– Не помітив, як ціни підросли?

– На м'ясо?

– На всі продукти.

– Напевно, ти назвеш мене селебріті, але я в "П'ятірочці" купую, можу в "Абетці". Що потрібно? Я не помічаю. А на що виросло, на хліб?

– На всі продукти, які ми імпортували.

– Я заходжу в магазин – лежить хліб. Є така ціна, така і така. Правильно? Ну ось вибирай, як тобі потрібна. На яку ти розраховуєш