Футболіст у стилі кунг-фу зніс суперника й відправився відпочивати: відео

У 18 турі чемпіонату Аргентини в Ла-Платі місцевий "Естудіантес" приймав клуб "Патронато". Аутсайдери ліги більше запам'яталися не красивою грою, а надзвичайною грубістю.

Уже на 35-й хвилині рефері поєдинку показав гравцю гостей Федеріко Браво пряму червону картку за жорсткий фол проти гравця суперника.

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Браво без ігрової необхідності у центрі поля у стилі кунг-фу просто врізався ногою в опонента.

"Естудіантес" цей поєдинок виграв 1:0 і трохи поліпшив свою позицію в турнірній таблиці, перемістившись на 15-й рядок. "Патронато" залишився на 23-му місці.

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