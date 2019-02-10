Футболіст у стилі кунг-фу зніс суперника й відправився відпочивати: відео
У 18 турі чемпіонату Аргентини в Ла-Платі місцевий "Естудіантес" приймав клуб "Патронато". Аутсайдери ліги більше запам'яталися не красивою грою, а надзвичайною грубістю.
Уже на 35-й хвилині рефері поєдинку показав гравцю гостей Федеріко Браво пряму червону картку за жорсткий фол проти гравця суперника.
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Браво без ігрової необхідності у центрі поля у стилі кунг-фу просто врізався ногою в опонента.
"Естудіантес" цей поєдинок виграв 1:0 і трохи поліпшив свою позицію в турнірній таблиці, перемістившись на 15-й рядок. "Патронато" залишився на 23-му місці.
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Джерело: 24 Канал
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