Футболіст української команди був змушений втікати від фанатів зі стадіону: відео

Українські футбольні дербі іноді бувають доволі жорстокі. І мова не лише про запеклу гру на полі. Деколи футболісти отримують на горіхи від фанатів.

У неділю, 17 лютого, у рамках "Кубка єдності" у Дніпрі на полі зійшлися дві запорізькі команди – "Мотор" та "Металург". Вболівальники останньої мають певні "претензії" до керівництва "Мотору". За даними спільноти футбольних уболівальників Troublemakers & Ultras Action, син власника клубу "Мотор" має безпосереднє відношення до зникнення колишньої команди "Металург". Тож запорізьке дербі обіцяло бути гарячим, зважаючи, що на матч завітало чимало фанатів "Металурга".

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Так і сталося. На 86-ій хвилині з поля був вилучений гравець "Металурга" Олександр Матвєєв. Це викликало обурення вболівальників. Один з гравців "Мотора" необдумано різко висловився в сторону фанатів, після чого йому довелося тікати за межі стадіону, де фанати його зловили та побажали отримати вибачення. Весь рух перемістився на проїжджу частину за межами стадіону, але обійшлося без особливої жорстокості.

Відео сутички фанатів та футболіста під час матчу

Сам матч закінчився перемогою "Мотора" 2:1.