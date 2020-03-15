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Футболіст "Валенсії" Гарай заразився коронавірусом: фото

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Есекіель Гарай / fedenerazzurra.net

Футболіст іспанського футбольного клубу "Валенсія" Есекіель Гарай заразився коронавірусом. Про це футболіст повідомив у соціальних мережах.

Оборонець "Валенсії" розповів, що перебуває в ізоляції і почувається добре.

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Зрозуміло, що я погано почав 2020 рік. Я здав позитивний тест на коронавірус, але відчуваю себе дуже добре. Тепер залишається тільки звернути увагу на рекомендації органів охорони здоров'я. На цей момент я ізольований,
– написав Гарай.

Чемпіонат Іспанії тимчасового призупинений, тому Гарай не пропустить найближчі матчі валенсійського клубу.

Що відомо про Гарая?33-річний аргентинець виступав за мадридський "Реал", португальську "Бенфіку" та російський "Зеніт".

Гарай став другим в іспанському футболі, хто заразився на коронавірус. Раніше ЗМІ повідомили, що генеральний директор "Леганесу" Мартін Ортега заразився коронавірусом. Тренувальний процес у клубі призупинений.

Загалом випадки зараження коронавірусом підтверджено у футбольних чемпіонатах Англії, Італії, Німеччини та Франції.

Які зіркові футболісти заражені?

  • Даніеле Ругані ("Ювентус");
  • Каллум Хадсон-Одоі ("Челсі");
  • Маноло Габбьядіні ("Сампдорія");
  • Патрік Кутроне ("Фіорентина");
  • Тренер "Арсеналу" Мікель Артета.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 ФК Валенсія Спорт Футбол
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