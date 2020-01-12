Футболіст відправив в нокаут арбітра після вилучення в матчі чемпіонату Мальти: фото та відео
Матч другого дивізіону чемпіонату Мальти між командами "Ораторі Юс" та "Саннат Лайонс" так і не був дограний. Все через бійку, яку влаштував гравець команди-гостей Антуан Каміллері, напавши на помічника арбітра.
Це був матч команд, які претендують на підняття у класі. Тож матч вийшов доволі напруженим та бойовим.
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На 87-й хвилині "Саннат" залишився в меншості, коли вилучили Даніеля Борга. А вже за хвилину другу жовту картку в матчі побачив ще один гравець "Санната" Антуан Каміллері. Та після того, як він побачив червону картку, гравець напав на помічника арбітра, відправивши його в нокаут.
Дивіться відео, де футболіст відправив суддю в нокаут після вилучення
Після цього головний арбітр матчу одразу ж зупинив гру.
Арбітр Андреа Павіа був відправлений в нокаут (фото: gozofa.com)
Футбольна асоціація Мальти засудили напад на арбітра. При цьому це не вперше, коли судді піддаються нападу зі сторони футболістів. У лютому 2019 року у матчі між "Квала Сайнс" та "Ораторі Юс" футболіст теж побив арбітра.