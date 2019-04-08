Футболіст, який виступав за так звану "збірну ЛНР", зіграв за збірну України

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Святослав Марканич
Святослав Марканич / Фото з відкритих джерел

35-річний Святослав Марканич взяв участь в товариському матчі збірної України з міні-футболу проти Швейцарії (10:2).

У 2015 році Марканич був помічений в складі збірної так званої ЛНР в товариському матчі проти збірної Абхазії (0:1), пише Tribuna.com.ua.

Дивіться відеоогляд матчу: Збірна України познущалася над Швейцарією у товариському матчі: ефектне відео

Наразі Святослав Марканич виступає за клуб міні-футбольний клуб "Факторум". Клуб "Факторум" у минулому році став чемпіоном України з міні-футболу.

Раніше футболіст захищав кольори "Зорі" і алчевської "Сталі". Грав також за аматорські команди "Гірник", "Зоря" і "Буча".

Що таке міні-футбол?
Це гра на відкритому стадіоні з синтетичним покриттям розміром 30х50 м. Команди грають в форматі 5х5 + воротарі. У деяких країнах віддають перевагу і формату з вісьмома гравцями на полі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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