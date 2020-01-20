Футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії, знайшов нову команду

Колишній нападник "Агробізнесу" Ігор Сікорський може перейти в "Чорноморець".

Наразі 31-річний футболіст веде переговори з одеським клубом, повідомляє SportArena.

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На зимову паузу команда Остапа Маркевича пішла на десятому місці в турнірній таблиці Першої ліги.

Раніше "Агробізнес" припинив співпрацю з Сікорським через поїздку гравця в Росію, що підтверджують його фото в Instagram.