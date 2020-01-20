Футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії, знайшов нову команду
Колишній нападник "Агробізнесу" Ігор Сікорський може перейти в "Чорноморець".
Наразі 31-річний футболіст веде переговори з одеським клубом, повідомляє SportArena.
Читайте також: Не можемо допустити, щоб наші гравці їздили в Росію, – президент "Агробізнесу" про Сікорського
На зимову паузу команда Остапа Маркевича пішла на десятому місці в турнірній таблиці Першої ліги.
Раніше "Агробізнес" припинив співпрацю з Сікорським через поїздку гравця в Росію, що підтверджують його фото в Instagram.
- Сікорський, коментуючи розірвання контракту, заявив, що не поїхав би в Росію, якби знав про таку реакцію.
- У цьому сезоні Першої ліги Сікорський провів за "Агробізнес" 18 матчів, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.
- Раніше нападник виступав за "Зорю", алчевську "Сталь", "Геліос", "Миколаїв", "Верес", "Гірник-Спорт" і латвійський "Даугавпілс".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Ексклюзивне інтерв'ю з авторкою найкращого гола в Україні у 2019 році Надією Іванченкосьогодні , 14:18
-
Перемога "Ліверпуля", біатлон без медалей та суперник для МакГрегора: новини спорту 19 січнясьогодні , 09:05
-
"Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відео19 січня , 21:11
Коментарі