24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії, знайшов нову команду

767 Читать новость на русском
Ігор Сікорський / Footboom

Колишній нападник "Агробізнесу" Ігор Сікорський може перейти в "Чорноморець".

Наразі 31-річний футболіст веде переговори з одеським клубом, повідомляє SportArena.

Читайте також: Не можемо допустити, щоб наші гравці їздили в Росію, – президент "Агробізнесу" про Сікорського

На зимову паузу команда Остапа Маркевича пішла на десятому місці в турнірній таблиці Першої ліги.

Раніше "Агробізнес" припинив співпрацю з Сікорським через поїздку гравця в Росію, що підтверджують його фото в Instagram.

  • Сікорський, коментуючи розірвання контракту, заявив, що не поїхав би в Росію, якби знав про таку реакцію.
  • У цьому сезоні Першої ліги Сікорський провів за "Агробізнес" 18 матчів, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.
  • Раніше нападник виступав за "Зорю", алчевську "Сталь", "Геліос", "Миколаїв", "Верес", "Гірник-Спорт" і латвійський "Даугавпілс".
Блискучий успіх: бійці ЗСУ знищили "голову Оборонпрому" бойовиків на Донбасі
сьогодні
7506
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини Росії ФК Чорноморець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:43 "Ліверпуль" переміг "Манчестер Юнайтед": нові рекорди клубу
Ігор Саджениця 457
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1468
сьогодні 09:28 Роналду забиває за "Ювентус" у семи матчах поспіль в чемпіонаті – відео його голів "Пармі"
Ігор Саджениця 530
19 січня 16:29 "Мілан" здобув вольову перемогу, забивши в доданий час, на матчі був Шевченко – відео
Ігор Саджениця 2344
19 січня 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 51709
Новини
Більше новин
Залиште відгук