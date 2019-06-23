Футболіст забив дивовижний гол зі своєї половини поля: відео

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Херольд Гулон
Херольд Гулон / twitter.com

У півфінальному матчі Кубка FA в Малайзії між клубами "Паханг" і "Перак" був забитий дивовижний гол. Херольд Гулон забив зі своєї половини поля.

У першому таймі гравці команди "Паханг" забили двічі, однак по перерві пропустили один гол. Відтак наприкінці матчу рахунок був 2:1.

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Коли вже йшов компенсований арбітром час захисник клубу "Паханг" Херольд Гулон вирішив виконати штрафний удар зі своєї половини поля.

Футболіст відправив м'яч за комірець воротарю й встановив підсумковий результат 3:1.

Команди ще проведуть матч-відповідь на половині поля "Пераку". Гра відбудеться 29-го червня.

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Теги: Спорт Футбол
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