Футболіст забив дивовижний гол зі своєї половини поля: відео
У півфінальному матчі Кубка FA в Малайзії між клубами "Паханг" і "Перак" був забитий дивовижний гол. Херольд Гулон забив зі своєї половини поля.
У першому таймі гравці команди "Паханг" забили двічі, однак по перерві пропустили один гол. Відтак наприкінці матчу рахунок був 2:1.
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Коли вже йшов компенсований арбітром час захисник клубу "Паханг" Херольд Гулон вирішив виконати штрафний удар зі своєї половини поля.
Футболіст відправив м'яч за комірець воротарю й встановив підсумковий результат 3:1.
Команди ще проведуть матч-відповідь на половині поля "Пераку". Гра відбудеться 29-го червня.
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