Футболіст збірної Англії кумедно завалив ворота на тренуванні: відео епічного падіння

Півзахисник "Саутгемптона" Нейтан Редмонд на тренуванні збірної Англії перед грою Ліги націй з Нідерландами осоромився, заваливши ворота.

Редмонд настільки захопився м'ячем, що просто не помітив маленьких воріт і врізався в них на високій швидкості.

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На щастя, гравець не зазнав травми і зможе допомогти англійцям у "фіналі чотирьох" Ліги націй.

Спорт 24 писав, що перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги Європи між іспанською "Валенсією" та англійським "Арсеналом", одна з журналісток іспанського телеканалу Gol Моніка Бенавент вела пряму трансляцію. Робила вона це на лінії поля, у той час як на самому полі розминалися футболісти. І в один момент м'яч полетів саму в сторону журналістки. І влучив їй у голову ззаду.

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