Футболіст збірної України голом та асистом врятував свою команду від поразки: відео

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Едуард Соболь
Едуард Соболь / ФФУ

23-річний захисник чеського "Яблонця" і збірної України з футболу Едуард Соболь, чий контракт належить донецькому "Шахтарю" допоміг своїй команді перемогти"Тепліце" (2:1).

На 53-й хвилині, за рахунку 0:1, 23-річний Соболь віддав результативний пас на Богдана Ветежелу.

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Через 19 хвилин футболіст і сам відзначився голом, який став переможним у матчі.

У поточному сезоні Соболь провів за "Яблонець" 16 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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