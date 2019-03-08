Футболіст збірної України голом та асистом врятував свою команду від поразки: відео

23-річний захисник чеського "Яблонця" і збірної України з футболу Едуард Соболь, чий контракт належить донецькому "Шахтарю" допоміг своїй команді перемогти"Тепліце" (2:1).

На 53-й хвилині, за рахунку 0:1, 23-річний Соболь віддав результативний пас на Богдана Ветежелу.

Читайте також: Головний тренер "Леганесу" підтримав Луніна перед важливим матчем з "Атлетіко"

Через 19 хвилин футболіст і сам відзначився голом, який став переможним у матчі.

У поточному сезоні Соболь провів за "Яблонець" 16 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram