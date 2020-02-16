Футболіст збірної України класною передачею приніс перемогу клубу в Іспанії: відео
Футболіст збірної України Василь Кравець провів вдалий матч за іспанський "Луго". У другій за значущістю лізі Іспанії його команда здолала "Фуенлабраду".
"Луго", який бореться за виживання, переміг середняка турнірної таблиці з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі стався за участі Кравця.
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На 76 хвилині Кравець виконав класний простріл з лівого флангу. Сіді Ель-Хасен вирішив не псувати прекрасну передачу українця і спрямував м'яч точно у ворота.
Відео результативного пасу Кравця
Українець Кравець вийшов у стартовому складі "Луго" й відіграв повний матч. Окрім результативної передачі, Василь заробив жовту карточку.
- Після повернення у "Луго" це вже третій матч, у якому зіграв Кравець.
- Василь виступає за "Луго" на правах оренди. Контракт українця належить "Леганесу".
- В іспанській Сегунді також виступає українець Андрій Лунін та Роман Зозуля. Напередодні Лунін провів невдалу гру за "Ов'єдо".
- Андрій пропустив 2 голи, а його команда програла "Алькоркону".
- Натомість "Альбасете" Зозулі поділив очки з "Мірандесом". Команди всіх українців перебувають у низу турнірної таблиці.
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