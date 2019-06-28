Футболіст збірної України назвав російський чемпіонат сильнішим за український

72 Читать новость на русском
Іван Ордець
Іван Ордець / ФК "Динамо" Москва

Колишній український захисник "Шахтаря" Іван Ордець прокоментував перехід до московського "Динамо".

Футболіст збірної України вважає російський чемпіонат набагато привабливішим і сильнішим за український. Слова Івана Ордеця цитує видання "Експрес".

Деталі переходу: Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"

Мій вибір – на користь спортивної кар’єри. Наразі вважаю російський чемпіонат набагато сильнішим, ніж український. Міг залишитися в "Шахтарі", та "Динамо" запропонувало стати частиною амбіційного проекту. Це новий виклик для мене і я його прийняв. Вважаю, що спорт та футбол мають об’єднувати людей та народи, а не створювати конфлікти,
– сказав Ордець.

За неофіційною інформацією, у московському "Динамо" Іван Ордець зароблятиме мільйон доларів на рік, а це на 400 тисяч більше, ніж у "Шахтарі". Однак футболіст спростовує цю інформацію і запевняє, що розмір зарплати не вплинув на його вибір.

Ордець покинув "Шахтар" в статусі вільного агента. 26-річний Іван Ордець є вихованцем "Шахтаря". Але цього сезону він зіграв за команду лише у двох матчах. 

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
сьогодні
3824
Теги: Шахтар Спорт Футбол Новини Спорту Новини Росії
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
27 червня 23:32 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
6813
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3431
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1442
Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
27 червня 23:06 Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
1521
Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
27 червня 17:45 Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
Ігор Саджениця 2246
Новини
Більше новин
Залиште відгук