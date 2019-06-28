Футболіст збірної України назвав російський чемпіонат сильнішим за український

Колишній український захисник "Шахтаря" Іван Ордець прокоментував перехід до московського "Динамо".

Футболіст збірної України вважає російський чемпіонат набагато привабливішим і сильнішим за український. Слова Івана Ордеця цитує видання "Експрес".

Деталі переходу: Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"

Мій вибір – на користь спортивної кар’єри. Наразі вважаю російський чемпіонат набагато сильнішим, ніж український. Міг залишитися в "Шахтарі", та "Динамо" запропонувало стати частиною амбіційного проекту. Це новий виклик для мене і я його прийняв. Вважаю, що спорт та футбол мають об’єднувати людей та народи, а не створювати конфлікти,

– сказав Ордець.

За неофіційною інформацією, у московському "Динамо" Іван Ордець зароблятиме мільйон доларів на рік, а це на 400 тисяч більше, ніж у "Шахтарі". Однак футболіст спростовує цю інформацію і запевняє, що розмір зарплати не вплинув на його вибір.

Ордець покинув "Шахтар" в статусі вільного агента. 26-річний Іван Ордець є вихованцем "Шахтаря". Але цього сезону він зіграв за команду лише у двох матчах.

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