Футболіст збірної України неочікувано розлучився з дружиною

Футболіст збірної України Артем Кравець розлучився зі своєю дружиною Анною. Гравець турецького "Кайсеріспор" був одружений з Анною з 2010-го року.

Кравець повідомив про розставання у своєму інстаграмі. За його словами, розставання відбулося без сварок і бруду.

До речі Кравець заговорив про повернення у "Динамо"

"Ще кілька місяців тому ми з Анею вирішили розійтися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася. Ми залишаємося люблячими батьками для наших дітей, зберігаємо взаємоповага один до одного, але більше не пара.

Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного. Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас придумають неіснуючі історії та причини. Все банально, без сварок і бруду. Просто прийшов час піти різними шляхами", – написав Кравець в інстаграмі.

Анна також в інстаграмі повідомила про розставання.

За інформацією ЗМІ, Артем та Анна познайомилися у 2008 році. Через два роки закохані одружилися.

У нього з дружиною двоє дітей – Владислав та Іван, які народилися у 2017 році. Хрещеними батьками є футболісти Євген Хачеріді та Євген Макаренко.

Що відомо про Кравця?Вихованець "Динамо", в якому провів 14 років. У складі "біло-синіх" Артем провів 141 матч і забив 43 голи. Двічі ставав чемпіоном України з "Динамо".

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