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Футболіст збірної України неочікувано розлучився з дружиною

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Артем Кравець з колишньою дружиною Анною
Артем Кравець з колишньою дружиною Анною / instagram.com/annakravets

Футболіст збірної України Артем Кравець розлучився зі своєю дружиною Анною. Гравець турецького "Кайсеріспор" був одружений з Анною з 2010-го року.

Кравець повідомив про розставання у своєму інстаграмі. За його словами, розставання відбулося без сварок і бруду.

До речі Кравець заговорив про повернення у "Динамо"

"Ще кілька місяців тому ми з Анею вирішили розійтися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася. Ми залишаємося люблячими батьками для наших дітей, зберігаємо взаємоповага один до одного, але більше не пара.

Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного. Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас придумають неіснуючі історії та причини. Все банально, без сварок і бруду. Просто прийшов час піти різними шляхами", – написав Кравець в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Анна також в інстаграмі повідомила про розставання.

За інформацією ЗМІ, Артем та Анна познайомилися у 2008 році. Через два роки закохані одружилися.

У нього з дружиною двоє дітей – Владислав та Іван, які народилися у 2017 році. Хрещеними батьками є футболісти Євген Хачеріді та Євген Макаренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My men️

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

Що відомо про Кравця?Вихованець "Динамо", в якому провів 14 років. У складі "біло-синіх" Артем провів 141 матч і забив 43 голи. Двічі ставав чемпіоном України з "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт
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