Футболіст збірної України офіційно переходить у клуб з Ліги чемпіонів

Гравець збірної України Едуард Соболь перейде з донецького "Шахтаря" у бельгійський "Брюгге". Наразі футболіст виступає за бельгійців на правах оренди, проте клуби узгоджують перманентну угоду.

Агент захисника "Шахтаря" Вадим Шаблій у коментарі Zbirna.com розповів, на якій стадії переговори з викупу українця "Брюгге".

До речі Гравець збірної України підтримав дострокове завершення сезону

Переговори ще тривають. Все повинно вирішитися найближчим часом,

– сказав Шаблій.

На запитання, чи перехід залежить від самого Соболя і "Брюгге", Шаблій заявив, що рішення приймається колективно.

"Брюгге" очолює турнірну таблицю чемпіонату Бельгії після 29 турів. У Бельгії прагнуть достроково завершити сезон, тому команда українця виграє золоті нагороди.

Перемога у чемпіонаті гарантує "Брюгге" потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів.

В УЄФА повідомили, що допустять у єврокубки клуби з країн, які достроково завершать сезон. При цьому вони не повинні порушити вимоги УЄФА.

Соболь приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року та зміг стати гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює українця у 3,2 мільйона євро.

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