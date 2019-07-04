Футболіст збірної України офіційно підсилив бельгійський гранд

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Едуард Соболь
Едуард Соболь / GETTY IMAGES

Український футболіст Едуард Соболь офіційно продовжить кар'єру в Бельгії. Гравець збірної України перейшов у "Брюгге".

Соболь перейшов у "Брюгге" на правах оренди. Угода укладена до кінця сезону з правом викупу футболіста, який належить донецькому "Шахтарю".

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У сезоні 2018/2019 Соболь грав в оренді за "Яблунець". У минулому сезоні Едуард зіграв 27 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

До цього футболіст віддавався в оренду в чеську "Славію" та українські клуби "Металіст", "Зоря", донецький "Металург".

У складі збірної України Соболь дебютував 5-го жовтня 2016 року. За "синьо-жовтих" Едуард відіграв дев'ять матчів.

Новий клуб українця "Брюгге" у минулому сезоні посів 2-е місце в чемпіонаті Бельгії. "Чорно-сині" є однією з найбільш титулованих команд Бельгії. "Брюгге" 15 разів вигравав національну першість та 11 разів здобував Кубок Бельгії.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Шахтар
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