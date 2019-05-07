Футболіст збірної України отримував серйозні погрози від клубу

Агент футболіста збірної України Івана Петряка Іван Пироженко розповів деталі конфлікту українського футболіста з угорським клубом "Ференцварош".

За словами агента, Петряк, який все ще належить донецькому "Шахтарю", отримував погрози на свою адресу від гендиректора клубу Ороша Пала.

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Орош Пал розповідає фанам, не нам, виправдовуючи свою бездіяльність, погрожуючи Івану та його вагітній дружині. В Ороша є дитина? Як він може собі дозволити? Наприклад, фани пишуть, загрожують, цю провокацію створив Орош Пал, сказавши їм, що Петряк хоче тільки грошей, що він – зрадник.

Це не той випадок. Іван сказав чотири дні тому, що хоче залишитися, але рішення щодо майбутнього має бути вже прийнято. Я бачив тільки слова і коментарі від однієї сторони. Якщо фанати хочуть зробити висновки, вони повинні вислухати нас,

– цитує Пироженка csakfoci.hu.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

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