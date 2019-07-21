Футболіст збірної України показав миле фото з новонародженим сином

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

Приємна звістка від родини нападника збірної України Романа Яремчука. Дружина футболіста Христина народила синочка.

19 липня у Романа Яремчука народився син. Роман вперше опублікував фото з новонародженим в своєму Instagram.

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My son 19.07.2019️

Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

До слова, в активі Яремчука вже 6 забитих м'ячів у передсезонних матчах за "Гент". В сезоні 2018/19 українець забив12 голів у 45-ти матчах.

Нагадаємо, у червні Роман забив і дебютні голи за збірну України – у ворота Сербії та Люксембургу.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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