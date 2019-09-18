Футболіст збірної України повернувся до тренувань після операції

Нападник турецького "Кайсеріспору" та збірної України Артем Кравець приступив до індивідуальних тренувань.

Українець на початку вересня переніс операцію з видалення спинний грижі, повідомляє Sabah.com.tr.

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Спорт 24 писав, що травмувався Кравець при зіткненні з голкіпером команди на тренуванні перед стартом сезону. Коли відбудеться повноцінне повернення форварда на поле поки не відомо.

У нинішньому сезоні через травму 30-річний Кравець ще не грав. У минулому сезоні українець провів 27 матчів за "Кайсеріспор", відзначившись 8 голами і 1 результативною передачею.

"Кайсеріспор" після 4-х зіграних турів йде на 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. У наступному матчі 21 вересня команда Кравця зустрінеться з "Денізліспором".