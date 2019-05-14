Футболіст збірної України претендує на звання найкращого гравця туру в Іспанії

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com/AlbaceteBPSAD

Форвард "Альбасете" та збірної України Роман Зозуля може стати найкращим гравцем 38 туру іспанської Сегунди.

На офіційному сайті Ла Ліги триває голосування за MVP 38-го туру, а серед претендентів знайшлося місце нападнику "Альбасете" Роману Зозулі.

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Спорт 24 писав, що Зозуля вийшов у стартовому складі на матч 38-го туру проти "Райо Махадаонда" й відіграв увесь поєдинок.

На 5-й хвилині українець віддав результативний пас на Рея Маная і його команда вийшла вперед. Через 6 хвилин Зозуля зробив рахунок 2:0. А на 30-й хвилині українець оформив дубль.

"Альбасете" бореться за пряму путівку в Прімеру, але поки що відстає від прохідного другого місця на 3 очки. За 4 тури до фінішу "механічний сир" йде на третій сходинці в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Проголосувати за Романа Зозулю можна за цим посиланням.

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Теги: Спорт Футбол Роман Зозуля
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