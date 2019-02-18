Футболіст збірної України розповів, чому відмовив російському клубу

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Владислав Кулач у футболці "Ворскли"
Владислав Кулач у футболці "Ворскли" / GETTY IMAGES

Новоспечений нападник "Олександрії" Владислав Кулач розповів, чому відмовився переїжджати в Росію та залишився в Україні. Зокрема, під час трансферного вікна Кулач перейшов з "Ворскли" в "Олександрію".

Форвард збірної України зізнався, що хотів переїхати в якусь європейську лігу.

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"Я просто хотів виїхати з України, грати в Європі. Але щось не вийшло. Так, були хороші варіанти, але не склалося", – сказав Кулач програмі "Великий футбол".

Я не хотів в Росію, це буквально в останні дні, перед "Олександрією", була пропозиція від "Єнісею". Але з певних причин туди не поїхав,
– зазначив футболіст.

Разом з тим, Владислав підкреслив, що перехід в "Олександрію" хороший розвиток подій для нього. "У команди є завдання, вся команда хоче його виконати й буде робити для цього все".

Зазначимо, що контракт Кулача належить "Шахтарю". Кольори "Олександрії" футболіст захищає на правах оренди.

Зате в російський "Єнісей" перейшов інший гравець "Шахтаря" Олег Данченко. Він нещодавно став гравцем красноярського клубу, що виступає в Прем'єр-лізі Росії. Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019. Раніше футболіст грав у Росії на правах оренди за "Анжи".

Також у Росію переїхав захисник "Шахтаря" Ярослав Ракіцький. Він став гравцем "Зеніту" й невдало дебютував у Лізі Європи.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери ФК Олександрія
Джерело: 24 Канал
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