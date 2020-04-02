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Футболіст збірної України Соболь стане чемпіоном Бельгії – лігу достроково зупинять

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Едуард Соболь / ФК "Брюгге"

"Брюгге", в якому виступає гравець збірної України Едуард Соболь, стане чемпіоном Бельгії. Тамтешній чемпіонат планують достроково зупинити та визнати "Брюгге" чемпіоном.

Проведення чемпіонату Бельгії буде остаточно припинено через пандемію коронавірусу, повідомляє HLN. Наразі чемпіонат призупинено тимчасово.

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Як інформує HLN, подібний захід був рекомендований керівництвом вищої ліги країни. Наступний крок – схвалити рішення на генеральній асамблеї.

У разі схвалення рішення, чемпіоном Бельгії стане "Брюгге", за який виступає українець Едуард Соболь.

За 29 турів "Брюгге" набрав 70 очок.

Право на виступ у відбірковому етапі Ліги чемпіонів отримає "Гент". У його складі грають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

"Гент" програє "Брюгге" аж 15 очок.

"Кортрейк", в якому грають українці Євген Макаренко та Андрія Бацула, посяде 11-у сходинку.

Разом з тим, HLN повідомляє, що спеціальна робоча група визначить, чи можливо завершення Кубка країни і першого дивізіону Бельгії.

У фіналі Кубка Бельгії "Брюгге" має зіграти проти "Антверпена".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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