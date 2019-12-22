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Футболіст збірної України віддав гольовий пас у чемпіонаті Бельгії: відео

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Соболь віддав гольовий пас у чемпіонаті Бельгії / twitter.com/clubbrugge

У рамках 20 туру чемпіонату Бельгії зустрічалися "Гент" та "Брюгге", за які виступають українські футболісти. Команди розійшлися результативною нічиєю 1:1.

Захисник "Шахтаря" Едуард Соболь, який виступає на правах оренди за "Брюгге", відзначився результативним пасом.

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На 57-й хвилині 24-річний українець асистував ексфорварду "Зорі" Деннису Бонавентуре, який відкрив рахунок в матчі. На 73 хвилині Вадіс Оджіджа-Офое зрівняв рахунок, вирвавши для "Гента" нічию.

За "Гент" у матчі зіграли українці Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус.

Після 20 турів "Брюгге" очолює турнірну таблицю, набравши 46 очок. "Гент" набрав 46 балів і посідає третю сходинку.

Гент – Брюгге відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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