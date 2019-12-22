Футболіст збірної України віддав гольовий пас у чемпіонаті Бельгії: відео
У рамках 20 туру чемпіонату Бельгії зустрічалися "Гент" та "Брюгге", за які виступають українські футболісти. Команди розійшлися результативною нічиєю 1:1.
Захисник "Шахтаря" Едуард Соболь, який виступає на правах оренди за "Брюгге", відзначився результативним пасом.
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На 57-й хвилині 24-річний українець асистував ексфорварду "Зорі" Деннису Бонавентуре, який відкрив рахунок в матчі. На 73 хвилині Вадіс Оджіджа-Офое зрівняв рахунок, вирвавши для "Гента" нічию.
За "Гент" у матчі зіграли українці Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус.
Після 20 турів "Брюгге" очолює турнірну таблицю, набравши 46 очок. "Гент" набрав 46 балів і посідає третю сходинку.
Гент – Брюгге відеоогляд матчу
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