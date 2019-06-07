Футболіст збірної України вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів на ЧС-2019

Нападник збірної України U-20 Данило Сікан, який забив в 1/4 фіналу у ворота Колумбії, вийшов на друге місце в списку бомбардирів молодіжного чемпіонату світу.

Гол у воротар Колумбії став для українського форварда четвертим на цьому турнірі.

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Таким чином, за забитими м'ячами Сікан зрівнявся з сенегальцем Амаду Санья і американцем Себастьяном Сото. Але у конкурентів Сікана ще є можливість забити в чвертьфінальних матчах, які їх збірні проведуть у суботу, 8 червня.

Найкращим бомбардиром турніру з дев'ятьма м'ячами залишається форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд. Всі голи нападник забив в одному матчі у ворота Гондурасу. Норвегія з групи не вийшла.

Спорт 24 писав, що Україна перемогла Колумбію і зіграє у півфіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде переможець пари Італія – Малі. Їх матч відбудеться теж у п'ятницю, 7 червня.

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