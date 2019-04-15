Футболіст збірної України визнаний найкращим у чемпіонаті Бельгії

"Генк" назвав найкращого гравця матчу чемпіонату Бельгії проти "Брюгге" (3:1). Нагорода дісталася українському півзахисникові Руслану Маліновському.

"Генк" у домашньому принциповому матчі переміг найближчого переслідувача "Брюгге" та відірвався в турнірній таблиці, а Руслан Маліновський реалізував пенальті.

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Цей гол став 15-м для нього в сезоні в 45 матчах. Він також віддав 13 гольових передач, всього на його рахунку 28 очок за системою "гол+пас" за "Генк" в сезоні.

Окрім цього, українець потрапив у символічну збірну 4 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії. Також серед гравців "Генка" у списку присутній японський вінгер Іто.

До слова, "Генк" перебуває на 1 позиції в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 41 очко.

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