Футболіст збірної України влітку міг перейти в "Ювентус", але відмовився

421 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / mancity.com

В чемпіонаті Італії могло стати на ще одного українця більше. Компанію Руслану Маліновському в "Аталанті" та Євгену Шахову в "Лечче" міг скласти й Олександр Зінченко.

Як пише Calciomercato, туринський клуб активно шукав гравця на лівий фланг оборони. Одним з варіантів був саме Зінченко, який на цій позиції виступає в "Манчестер Сіті". 

До слова: Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль"

Однак клуби так і не змогли дійти згоди про цей трансфер. Окрім того, сам Зінченко виявив бажання залишитися в "МанСіті" та продовжити виступи під керівництвом Пепа Гвардіоли.

"Ювентус" так не купив лівого захисника в літнє трансферне вікно. В них на цій позиції залишається єдиний Алекс Сандро. Натомість клуб придбав в "Манчестер Сіті" іншого флангового захисника – Даніло, який грає праворуч. У зворотному напрямку поїхав Жоау Канселу, який став найдорожчим правим захисником літа-2019.

До слова: Збірна найдорожчих трансферів літа 2019

 

blog_ava
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
сьогодні
9402
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті Ювентус Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
сьогодні 17:15 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
Михайло Гема 335
Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
сьогодні 15:01 Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
Ігор Саджениця 367
Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
сьогодні 14:26 Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
1949
Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
сьогодні 12:15 Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
613
ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі: фото та відео
3 вересня 23:33 ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі: фото та відео
583
Новини
Більше новин
Залиште відгук