Футболіст збірної України влітку міг перейти в "Ювентус", але відмовився

В чемпіонаті Італії могло стати на ще одного українця більше. Компанію Руслану Маліновському в "Аталанті" та Євгену Шахову в "Лечче" міг скласти й Олександр Зінченко.

Як пише Calciomercato, туринський клуб активно шукав гравця на лівий фланг оборони. Одним з варіантів був саме Зінченко, який на цій позиції виступає в "Манчестер Сіті".

До слова: Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль"

Однак клуби так і не змогли дійти згоди про цей трансфер. Окрім того, сам Зінченко виявив бажання залишитися в "МанСіті" та продовжити виступи під керівництвом Пепа Гвардіоли.

"Ювентус" так не купив лівого захисника в літнє трансферне вікно. В них на цій позиції залишається єдиний Алекс Сандро. Натомість клуб придбав в "Манчестер Сіті" іншого флангового захисника – Даніло, який грає праворуч. У зворотному напрямку поїхав Жоау Канселу, який став найдорожчим правим захисником літа-2019.

До слова: Збірна найдорожчих трансферів літа 2019