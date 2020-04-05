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Футболіст збірної України влучив тенісним м'ячем у бокал, дружина – розбила келих: відео

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Ігор Харатін / ФК "Ференцварош"

Ігор Харатін, який в березні отримав дебютний виклик у збірну України, довів, що не даремно претендує на місце в складі головної команди. Футболіст відточує свої навички на карантині тенісним м'ячем.

Ігор, який виступає за угорський "Ференцварош", опублікував в інстаграмі відео як одним ударом ноги відправив м'яч у бокал для вина.

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Вихованець "Динамо" не очікував, що влучить з першого разу, тому не зміг приховати подиву.

Після футболіста влучити у бокал спробувала його дівчина. Декілька спроб були марними, що неабияк роздратувало її.

Після цього дівчина Ігоря кинула тенісний м'ячик та влучила в бокал, причому ще й розбила його.

Дивіться відео з Харатіним

(*Щоб переглянути друге відео потрібно натиснути стрілку на дописі)

Наразі Харатін перебуває у Будапешті (Угорщина). У цьому сезоні 25-річний півзахисник відіграв 36 матчів за "Ференцварош".

У його активі один гол та дві результативні передачі.

"Ференцварош" після 23 зіграних матчів очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФК Ференцварош
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