Футболіст збірної України влучив тенісним м'ячем у бокал, дружина – розбила келих: відео
Ігор Харатін, який в березні отримав дебютний виклик у збірну України, довів, що не даремно претендує на місце в складі головної команди. Футболіст відточує свої навички на карантині тенісним м'ячем.
Ігор, який виступає за угорський "Ференцварош", опублікував в інстаграмі відео як одним ударом ноги відправив м'яч у бокал для вина.
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Вихованець "Динамо" не очікував, що влучить з першого разу, тому не зміг приховати подиву.
Після футболіста влучити у бокал спробувала його дівчина. Декілька спроб були марними, що неабияк роздратувало її.
Після цього дівчина Ігоря кинула тенісний м'ячик та влучила в бокал, причому ще й розбила його.
Дивіться відео з Харатіним
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Наразі Харатін перебуває у Будапешті (Угорщина). У цьому сезоні 25-річний півзахисник відіграв 36 матчів за "Ференцварош".
У його активі один гол та дві результативні передачі.
"Ференцварош" після 23 зіграних матчів очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.
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