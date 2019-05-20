Футболіст збірної України вперше став батьком: милі фото

Хавбек збірної України та угорського "МОЛ Віді" Іван Петряк повідомив у соцмережі Instagram про народження сина.

20 травня в одному з українських пологових будинків дружина футболіста Юлія народила сина. Вага хлопчика, якому дали ім'я Гордій, – 4130 грамів, зріст – 56 сантиметрів.

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"Дякую за сина, дорога Юля! Я пишаюся тобою", – написав Іван.



Іван Петряк вперше став батьком

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ-Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не приклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

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