Футболіст збірної України вперше став батьком: щемливе фото

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Микола Матвієнко став батьком
Микола Матвієнко став батьком / ФК "Шахтар"

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко вперше став батьком.

Його дружина Анна народила футболістові доньку, вагою – 3560 і зростом 55 см. Дівчинку назвали Марією.

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Бракує слів, щоб описати зараз свої емоції. Безмежно щасливий! Спасибі моїй коханій дружині – вона подарувала мені найбільшу радість в житті! ,
– наводить слова щасливого батька офіційний сайт "гірників".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну здравствуй моя новая любовь ️️️29.08.2019

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko)

Раніше у іншого гравця національної збірної Романа Яремчука народився син. Роман вперше опублікував фото з новонародженим в своєму Instagram.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Збірна України з футболу
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