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Футболіст збірної України вперше став батьком: щемливе фото

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Василь Кравець
Василь Кравець / ФК "Луго"

У захисника "Луго" та збірної України Василя Кравця народилася дитина.

Про це він повідомив на власній сторінці в Instagram.

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Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, він подарував нам здорову та красиву дівчинку. Це найкращий день в моєму житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці. Тепер я тато і я дякую дружині за це. Кохана, я тебе кохаю, ця ніч була нелегкою, але ти все витримала і подарувала нам красиву і здорову дівчинку!,
– написав щасливий тато.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, від подарував нам з @iarenka_3 здорову та красиву дівчинку!!! Це найкращий день в мому житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці!!! Тепер я тато і я дякую @iarenka_3 за те!!! Кохана я тебе кохаю, ця ніч була не легкою, але ти все витерпіла і подарувала нам красиву і здорову дівчинку! @iarenka_3 я тебе люблю️

Публикация от Kｒａｖｅｔｓ ⓥ. (@vasyan3)


Дружина Василя Кравця Ярина до народження дитини / Фото: Instagram

Що відомо про Василя Кравця?

  • Кравець – вихованець "Карпат". Захисник покинув львівський клуб у 2017 році, перебравшись в "Луго". Тоді гравцем цікавилося і "Динамо".
  • Взимку 2019 року українець перейшов у "Леганес". У січні поточного року Кравець повернувся в "Луго" на правах оренди. Українець провів шість матчів за клуб Сегунди, відзначившись однієї результативною передачею.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Василь Кравець
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