Футболіст збірної України вперше став батьком: щемливе фото

У захисника "Луго" та збірної України Василя Кравця народилася дитина.

Про це він повідомив на власній сторінці в Instagram.

Читайте також "Барселона" вмовляла гравця збірної України про трансфер: Я не хотів бути використаним

Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, він подарував нам здорову та красиву дівчинку. Це найкращий день в моєму житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці. Тепер я тато і я дякую дружині за це. Кохана, я тебе кохаю, ця ніч була нелегкою, але ти все витримала і подарувала нам красиву і здорову дівчинку!,

– написав щасливий тато.



Дружина Василя Кравця Ярина до народження дитини / Фото: Instagram

Що відомо про Василя Кравця?

Кравець – вихованець "Карпат". Захисник покинув львівський клуб у 2017 році, перебравшись в "Луго". Тоді гравцем цікавилося і "Динамо".

Взимку 2019 року українець перейшов у "Леганес". У січні поточного року Кравець повернувся в "Луго" на правах оренди. Українець провів шість матчів за клуб Сегунди, відзначившись однієї результативною передачею.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24