Футболіст збірної України все ще претендує на звання Golden Boy

Кількість номінантів на премію Golden Boy-2019 скоротилося до 60. Український воротар Андрій Лунін продовжує брати участь в голосуванні.

На цей момент у Луніна, який на правах оренди перейшов з "Реала" у "Вальядолід", 1% голосів (33).

Дивіться також: Лунін провів перше тренування з новим клубом: яскраві фото

Лідирує хавбек турецького клубу "Трабзонспор" Абдюлькадір Омюр з 36% голосів (947). На другому місці футболіст німецького "Лейпцига" Ітан Ампаду.

Топ-три поки замикає Янн-Фіте Арп, який влітку перейшов у мюнхенську "Баварію".

У голосуванні кожен місяць на 20 футболістів стає менше, всі голоси анулюються 15-го числа кожного місяця. Проголосувати можна на сайті Tuttosport.

Що таке Golden Boy?Це щорічна футбольна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається найкращому молодому футболісту року в Європі. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport і вручається з 2003 року. Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з футбольного клубу "Аякс".



Переможця визначають серед 40 молодих гравців віком до 21 року, які досягли успіху протягом року та грали в першому дивізіоні будь-якої з країн Європи. Останнім переможцем став захисник Маттейс де Лігт. Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.