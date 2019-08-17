Футболіст збірної України все ще претендує на звання Golden Boy
Кількість номінантів на премію Golden Boy-2019 скоротилося до 60. Український воротар Андрій Лунін продовжує брати участь в голосуванні.
На цей момент у Луніна, який на правах оренди перейшов з "Реала" у "Вальядолід", 1% голосів (33).
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Лідирує хавбек турецького клубу "Трабзонспор" Абдюлькадір Омюр з 36% голосів (947). На другому місці футболіст німецького "Лейпцига" Ітан Ампаду.
Топ-три поки замикає Янн-Фіте Арп, який влітку перейшов у мюнхенську "Баварію".
У голосуванні кожен місяць на 20 футболістів стає менше, всі голоси анулюються 15-го числа кожного місяця. Проголосувати можна на сайті Tuttosport.
Що таке Golden Boy?Це щорічна футбольна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається найкращому молодому футболісту року в Європі. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport і вручається з 2003 року. Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з футбольного клубу "Аякс".
Переможця визначають серед 40 молодих гравців віком до 21 року, які досягли успіху протягом року та грали в першому дивізіоні будь-якої з країн Європи. Останнім переможцем став захисник Маттейс де Лігт. Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.
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